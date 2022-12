(Terrebonne) Le fabricant québécois de structures en acier Groupe ADF annonce mercredi la signature d’une série de nouveaux contrats majeurs dans les secteurs industriel, de transport et d’infrastructures publiques, totalisant 228 millions.

La Presse Canadienne

L’entreprise établie à Terrebonne, dans Lanaudière, précise que ces commandes portent notamment sur des travaux d’ingénierie et de design, de fabrication et de revêtement industriel, de même que sur la livraison de différentes structures d’acier et composantes lourdes en acier pour des nouveaux projets de construction aux États-Unis et dans la grande région de Montréal.

Les travaux de fabrication prévus pour la réalisation de ces nouveaux contrats devraient débuter dans les prochaines semaines et s’échelonner jusqu’à la fin de 2023. Les usines que Groupe ADF possède à Terrebonne et à Great Falls, dans l’État du Montana, bénéficieront de ces contrats majeurs.

Par ailleurs, Groupe ADF retire de son carnet de commandes un projet estimé à 131 millions dans le sud-est des États-Unis conclu en juin 2019. Les travaux devaient commencer au début de 2020, mais le projet a été retardé par la pandémie de COVID-19.

Groupe ADF ajoute que dès que les propriétaires confirmeront le redémarrage de leur projet, il le réintègrera dans son carnet de commandes.

La compagnie assure que ce retrait du projet n’aura aucun impact sur ses résultats financiers.

La semaine dernière, Groupe ADF rapportait que son troisième trimestre de l’exercice en cours avait pris fin avec un résultat net de 2,91 millions, comparativement à 2,788 millions pour la période correspondante de l’exercice 2021.

Entreprise citée dans cette dépêche : Groupe ADF (TSX : DRX)