(New York) Les salariés d’une usine de batteries électriques du groupe Ultium Cells dans l’Ohio ont voté vendredi à une écrasante majorité pour une syndicalisation et vont rejoindre le puissant syndicat automobile United Auto Workers (UAW).

Agence France-Presse

« Nous avons reçu les résultats des élections de la part de l’agence responsable du droit du travail (NLRB) et respectons la décision de nos employés de l’Ohio de se prononcer en faveur d’une représentation par l’UAW », a déclaré Ultium Cells dans un communiqué.

Née en 2019, Ultium Cells est une coentreprise du constructeur automobile américain General Motors (GM) et du fabricant coréen de batteries LG Energy Solutions.

L’UAW a indiqué qu’il y avait eu 710 votes pour, 16 votes contre et 1 bulletin nul dans l’usine située à Warren, au nord-est de l’État.

Le syndicat avait déposé une requête pour l’organisation d’élections auprès du NLRB fin octobre au nom des quelque 900 employés de l’usine.

« Alors que l’industrie automobile évolue vers les véhicules électriques, les nouveaux salariés qui entrent dans le secteur automobile dans des usines comme Ultium s’interrogent sur leur valeur », a réagi Ray Curry, le président du l’UAW.

« Ce vote montre qu’ils veulent participer au maintien des normes et des salaires élevés que les membres de l’UAW ont établis dans l’industrie automobile », a-t-il ajouté.

Selon Arthur Wheaton, professeur à l’Université Cornell et spécialiste du secteur automobile, l’usine de batteries électriques d’Ultium Cells est la première en son genre à se syndiquer aux États-Unis.

Cela s’explique en partie par le fait qu’il n’existe pour l’heure que peu de sites opérationnels dans le pays, souligne l’universitaire.

« Il devrait y en avoir d’avantage dans un futur proche, notamment grâce à la loi sur la réduction de l’inflation qui a été adoptée et qui accorde une préférence aux batteries et à d’autres pièces d’assemblage pour les véhicules électriques fabriquées aux États-Unis », détaille M. Wheaton.

En plus de l’usine de Warren, dont la production a commencé en août, GM et LG construisent des sites à Spring Hill dans le Tennessee, prévu pour fin 2023, et à Lansing dans le Michigan, qui doit être fonctionnel fin 2024.

Ford et Stellantis, dont fait partie l’américain Chrysler, ont également lancé des coentreprises avec des sociétés coréennes pour produire des batteries électriques aux États-Unis.