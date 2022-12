(Toronto) Un ancien directeur de la qualité et de la conformité chez CannTrust Holdings affirme que la culture du cannabis dans des salles sans licence a été discutée « très ouvertement » au sein de l’entreprise.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

Graham Lee a déclaré au tribunal à la Cour de justice de l’Ontario, au palais de justice de Toronto, que l’activité était ni cachée ni niée et qu’elle avait fait l’objet de discussions à plusieurs reprises, même avec des membres de l’équipe de direction.

Ses remarques interviennent alors que trois anciens dirigeants de la société de cannabis font face à une série d’infractions aux valeurs mobilières. Les accusations sont liées à une culture non autorisée qui aurait eu lieu à Niagara, en Ontario, dans des installations appartenant à CannTrust, qui s’appelle maintenant Phoena Holdings.

Peter Aceto, Eric Paul et Mark Litwin ont plaidé non coupables de fraude et d’avoir autorisé l’accomplissement d’une infraction.

MM. Litwin et Paul font également face à des accusations de délit d’initié, et MM. Litwin et Aceto sont accusés d’avoir fabriqué un faux prospectus et un faux prospectus provisoire.

M. Aceto, qui a occupé le poste de directeur général de CannTrust jusqu’à ce qu’il soit licencié pour cause juste en 2019, était au courant des cultures et le duo en a discuté lors d’une réunion en 2018 au bureau de M. Aceto au siège de CannTrust, a déclaré M. Lee.

Au moment de la réunion, des plants étaient déjà cultivés dans une salle où ce n’était pas permis et il était prévu de placer d’autres plants dans une autre salle sans licence.

M. Lee a témoigné que M. Aceto lui avait dit de poursuivre le plan parce que la société avait « créé un précédent interne » en plantant déjà dans des salles sans licence.

Frank Addario, l’avocat de M. Aceto, a précédemment souligné que son client avait été embauché en raison de son sens aigu des finances et de ses antécédents – M. Aceto était auparavant président et chef de la direction d’ING Direct Canada – et que l’entreprise faisait l’objet d’inspections et d’audits financiers qui n’avaient révélé aucun problème important.

« Les preuves montreront que Peter Aceto s’est comporté légalement et avec intégrité pendant son séjour chez CannTrust », a déclaré Me Addario dans un courriel.

Les avocats de MM. Paul et Litwin, anciens président et vice-président de CannTrust, ont également maintenu que leurs clients étaient innocents. Après la révélation de la culture sans licence, M. Paul a reçu l’ordre de démissionner et M. Litwin a démissionné en mars 2021.

La comparution de M. Lee devant le tribunal lundi a également concerné Santé Canada, dont les représentants ont inspecté l’établissement, y compris l’une des salles non autorisées. M. Lee se souvient qu’on avait dit au personnel de ne pas mentir aux inspecteurs et de répondre honnêtement aux questions des employés de Santé Canada.

Lorsque les inspecteurs sont partis, M. Lee a écrit un courriel à d’autres membres du personnel disant : « très haut niveau, nous avons esquivé certaines balles, mais nous envisageons également un examen réglementaire important », car Santé Canada aurait pu remarquer la multiplication des salles sans licence.

Cependant, M. Lee était de plus en plus mal à l’aise. Au fur et à mesure que ces évènements se déroulaient, il a écrit des courriels à la haute direction de CannTrust décrivant les sujets de préoccupation, y compris la culture sans licence.

Son objectif était de « créer une trace écrite » pour « me protéger », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il voulait des preuves de ce qui se passait « parce que j’avais l’impression que ma réputation aurait été salie assez rapidement ».