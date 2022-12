Le bénéfice ajusté s’est élevé à 4,07 milliards, soit 2,18 $ par action, en hausse de 5 % par rapport à 3,87 milliards ou 2,04 $ par action un an plus tôt. Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 2,06 $ par action.

(Toronto) Le Groupe Banque TD a vu ses bénéfices grimper au quatrième trimestre, malgré la mise de côté d’argent pour des prêts potentiellement irrécouvrables, car il a bénéficié en partie de marges d’intérêt plus élevées sur ses prêts.

Ian Bickis La Presse Canadienne

La banque, avec une base de dépôts substantielle qui lui donne accès à un financement moins cher, a profité plus que certaines autres institutions de la hausse des taux d’intérêt.

La TD a vu ses marges augmenter à la fois dans les services bancaires canadiens et américains ainsi que dans la croissance des prêts moyens, en hausse de 9,5 % et 11 % respectivement par rapport à il y a un an, ce qui a aidé à stimuler les bénéfices.

« Nous avons enregistré des bénéfices records dans les services bancaires personnels et commerciaux au Canada, et un trimestre record dans la banque de détail aux États-Unis », a indiqué le directeur financier Kelvin Tran lors d’une entrevue.

La banque a également continué d’investir dans la croissance de ses dépôts et de sa clientèle, avec des dépenses en hausse de 10 % au cours du trimestre par rapport à il y a un an, y compris dans le personnel, malgré les craintes d’un ralentissement à venir.

« Nous avons vu cela comme une occasion importante pour nous d’investir stratégiquement dans nos employés, a ajouté M. Tran. Nous déployons plus de banquiers, plus de conseillers pour aider nos clients, car c’est un environnement très difficile et nous voulons être là pour eux. »

Il a souligné que la banque restait le qui-vive et pouvait réagir aux conditions économiques changeantes au besoin, mais qu’elle était toujours axée sur la croissance.

L’une des plus grandes sources de croissance pour la banque sera son acquisition, en attente d’approbation, de 13,4 milliards US de la banque First Horizon aux États-Unis, mais elle devra peut-être patienter plus longtemps, car la conclusion de l’accord s’enligne plutôt pour le premier semestre de l’année financière 2023, plutôt que le premier trimestre, comme annoncé précédemment.

M. Tran a rappelé que le calendrier des approbations réglementaires n’est pas sous son contrôle.

« Nous continuons à travailler pour conclure la transaction, nous y travaillons très dur, et nous progressons », a-t-il dit.

Les mouvements financiers en prévision de l’acquisition, y compris une couverture contre la volatilité des taux d’intérêt et la vente de certaines actions de Charles Schwab Corp pour financer l’opération, ont permis une croissance significative des bénéfices pour le trimestre à 6,67 milliards, contre 3,78 milliards au même trimestre l’an dernier.

Le bénéfice ajusté pour supprimer la préparation liée à la prise de contrôle s’est élevé à 4,07 milliards, soit 2,18 $ par action, en hausse de 5 % par rapport à 3,87 milliards ou 2,04 $ par action un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 2,06 $ par action, selon les estimations compilées par la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

Cet écart est survenu malgré des provisions pour pertes sur créances plus élevées que prévu, qui ont totalisé 617 millions au dernier trimestre, contre une récupération de 123 millions de pertes sur créances au même trimestre l’an dernier, a indiqué l’analyste de Barclays John Aiken dans une note.

« Non seulement la TD a dépassé les attentes, mais elle a réussi à gagner grâce à des provisions plus élevées que prévu, a-t-il noté. La TD a enregistré de solides performances dans ses deux activités de détail et les performances des deux côtés de la frontière. »

Les revenus ont totalisé 15,56 milliards, contre 10,94 milliards il y a un an.

La TD a déclaré que ses services bancaires personnels et commerciaux au Canada avaient rapporté 1,69 milliard au dernier trimestre, contre 1,53 milliard au même trimestre l’an dernier.

Les services bancaires de détail de la TD aux États-Unis, qui comprennent son investissement dans Charles Schwab Corp., ont rapporté 1,54 milliard, contre 1,37 milliard il y a un an.

Pendant ce temps, le secteur gestion de patrimoine et assurance de TD a gagné 516 millions, en baisse par rapport à 608 millions au même trimestre l’an dernier, et ses services bancaires de gros ont gagné 261 millions, en baisse par rapport à 420 millions au quatrième trimestre de l’année dernière.

Le secteur siège social de TD a enregistré un bénéfice de 2,66 milliards, contre une perte de 150 millions il y a un an, car il a enregistré un gain lié à son acquisition de First Horizon et une augmentation des actions de Schwab au cours de son dernier trimestre.

Pour son année complète, la TD a déclaré un bénéfice de 17,43 milliards ou 9,47 $ par action sur 49,03 milliards de revenus, contre un bénéfice de 14,30 milliards ou 7,72 $ par action sur 42,69 milliards de revenus l’année précédente.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : TD)