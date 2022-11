Bombardier et l’A220 d’Airbus élargissent leurs carnets de commandes

Ce sont des contrats qui se comptent en centaines de millions : le plus récent jet d’affaires de Bombardier s’installera chez l’exploitant de la plus importante flotte d’appareils privés au monde tandis que l’A220 d’Airbus ajoute une compagnie aérienne à sa liste de clients.

NetJets sera le premier client à mettre en service le Global 8000 de Bombardier – présenté en mai dernier – en achetant quatre appareils, un contrat évalué à 312 millions US. L’entreprise qui appartient à Berkshire Hathaway, le conglomérat dirigé par le milliardaire Warren Buffett, exploitera 24 de ces nouveaux appareils en convertissant l’ensemble de ses Global 7500 déjà commandés.

« Ayant entièrement vendu notre stock aux États-Unis jusqu’en 2023, nous continuons à investir afin de poursuivre notre expansion », affirme Patrick Gallagher, président aux ventes, marketing et services chez NetJets.

Le Global 8000 peut franchir 8000 milles marins (14 800 kilomètres), soit 500 de plus que son petit frère. L’appareil peut effectuer des liaisons directes entre des villes comme Singapour et Los Angeles ainsi que Dubaï et Houston.

Cet avion se vend 78 millions US, soit trois millions de plus que le Global 7500. Il est assemblé à Toronto et sa finition intérieure s’effectue à Montréal.

« Nous sommes encouragés par la décision (de NetJets) de convertir huit Global 7500, ce qui témoigne de l’intérêt des clients à l’endroit du Global 8000, souligne Walter Spracklin, de RBC Marchés des capitaux, dans une note. Nous estimons qu’environ 210 Global 7500 pourront être convertis d’ici 2025, ce qui représente une occasion significative de revenus pour le segment du service après-vente. »

Nouvel outil

Le nouveau porte-étendard de Bombardier vise à concurrencer des avions du segment à large cabine, comme le G700 de Gulfstream et le Falcon 10X de Dassault. La pandémie a donné un élan à l’aviation d’affaires puisque les ultrariches et les mieux nantis ont opté pour le transport privé afin de se déplacer. Cela incite les compagnies comme NetJets, qui louent des appareils à des taux horaires généralement supérieurs à 1000 $ US ou offrent des sièges dans des jets, à acheter de nouveaux jets.

Si les niveaux ne sont plus aux sommets observés au plus fort de la crise sanitaire, le niveau d’activité à l’échelle mondiale demeure supérieur à ce qu’il était en 2019, avant l’arrivée de la COVID-19.

Un autre client

De son côté, l’A220 d’Airbus – anciennement la C Series de Bombardier – a continué d’accumuler les commandes avec la vente de six A220-300 à Croatia Airlines. Selon les prix catalogues, la valeur du contrat est d’environ 550 millions US. Cependant, les compagnies aériennes obtiennent généralement des rabais.

Signe que les effets de la pandémie semblent de plus en plus derrière les transporteurs aériens, ce nouveau contrat fait passer à 126 le nombre de commandes nettes obtenues par l’A220 depuis le début de l’année, selon les plus récentes données disponibles.

L’appareil est assemblé à Mirabel, dans les Laurentides, où se situe la principale chaîne de montage, ainsi qu’à Mobile, en Alabama.