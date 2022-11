L’Aéroport international Jean-Lesage de Québec consacrera environ 21 millions pour offrir une cure de rajeunissement à l’une de ses deux pistes principales ainsi que pour améliorer la circulation avec son terminal.

Le gouvernement Trudeau finance environ la moitié du projet. La contribution fédérale de 10 millions provient du Programme des infrastructures essentielles des aéroports de Transports Canada.

« Alors que les Canadiens […] sont de plus en plus nombreux à s’envoler de l’aéroport [de Québec], il est primordial que nous puissions leur offrir des infrastructures et des services de qualité, efficaces et sécuritaires », souligne Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l’aéroport Jean-Lesage.

C’est la piste 29 qui fera l’objet d’une réfection. D’une superficie de 1737 mètres (5700 pieds), elle a été aménagée dans les années 1960. Les travaux s’échelonneront pendant les étés 2023 et 2024.