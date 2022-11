Une entente de sept ans entre Ottawa et Moderna

L’entente initiale entre le gouvernement Trudeau et Moderna, dont la construction de l’usine lavalloise a débuté, s’échelonnera sur sept ans et permettra à Ottawa de choisir les différents types de vaccins qui seront produits dans l’usine lavalloise du géant pharmaceutique.

Julien Arsenault La Presse

COVID-19, grippe et virus respiratoire syncytial (VRS) – même si ce vaccin est toujours au stade du développement– : il sera possible d’ajuster les commandes en fonction du contexte sanitaire.

Même s’il y a plusieurs questions qui demeurent sans réponse à l’égard de l’entente intervenue entre Ottawa et Moderna, quelques détails ont été précisés, lundi, à l’occasion d’une visite du chantier de l’usine de fabrication de vaccins, dont les activités devraient démarrer en 2024.

« La beauté du site, c’est que l’on peut faire des vaccins contre la COVID-19, la grippe et le VRS sur la même chaîne de production, explique Patricia Gauthier, directrice générale de Moderna Canada, à La Presse, en marge de l’évènement. Une semaine on peut produire un vaccin et la semaine suivante ça peut être un autre. »

Sur le terrain du parc de biotechnologie de Laval, les travaux en sont encore à leurs balbutiements. Malgré tout, le premier ministre Justin Trudeau, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, le cofondateur de Moderna, Noubar Afeyan, Mme Gauthier ainsi que d’autres représentants de l’entreprise et élus étaient réunis pour l’évènement.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

« Ce qui est intéressant, c’est que (Moderna) a une plateforme de 30 vaccins, a dit M. Champagne, en marge de la visite. On a comme un menu de vaccins que l’on peut choisir et que l’on achèterait déjà. »

Le premier ministre François Legault avait déjà évoqué une facture de 180 millions pour l’usine de Moderna. La société n’a toutefois jamais confirmé cette estimation. Québec a offert 25 millions – une subvention de 16,6 millions et un prêt-subvention de 8,4 millions – à la pharmaceutique pour la convaincre de s’établir ici plutôt qu’en Ontario.