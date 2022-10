Telus International affirme que WillowTree l’aidera à étendre son empreinte mondiale au Brésil et au Portugal et à soutenir le développement de produits dans l’ensemble de ses activités, en particulier dans les domaines de la santé, de l’agriculture et des biens de consommation.

Telus International va acquérir WillowTree pour 1,225 milliard US

(Vancouver) Telus International, une entreprise essaimée de Telus, a annoncé jeudi qu’elle ferait l’acquisition du fournisseur de produits numériques à service complet WillowTree pour 1,225 milliard US, en incluant une dette de 210 millions US, alors qu’elle cherche à poursuivre sa croissance.

La Presse Canadienne

L’entreprise de conseil numérique a expliqué que du montant de la transaction, 125 millions US seraient réglés en actions à droit de vote subalterne de Telus International, environ 160 millions US seraient réinvestis par certains membres admissibles de l’équipe de direction et le reste serait payé en espèces à la conclusion de l’entente.

Dans le cadre de la transaction, l’actionnaire majoritaire Insignia Capital Group vendra sa participation dans WillowTree, après avoir initialement investi dans l’entreprise en 2018.

Établie à Charlottesville, en Virginie, WillowTree est en activité aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Portugal, en Espagne, en Pologne et en Roumanie, et travaille avec des clients tels que CBC, PepsiCo, Anheuser-Busch InBev, Manuvie et Marriott.

Telus International affirme que WillowTree l’aidera à étendre son empreinte mondiale au Brésil et au Portugal et à soutenir le développement de produits dans l’ensemble de ses activités, en particulier dans les domaines de la santé, de l’agriculture et des biens de consommation.

L’accord devrait être conclu en janvier 2023 et est soumis aux conditions de clôture et aux approbations réglementaires habituelles.

