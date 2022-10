Hydro-Québec investit 2 milliards US pour acheter 13 centrales hydroélectriques en Nouvelle-Angleterre, la plus importante acquisition de l’histoire de la société d’État québécoise.

Hélène Baril La Presse

Les centrales sont situées sur deux rivières qui traversent les États du Vermont, du New Hampshire et du Massachusetts et leur puissance installée totale est de 589 mégawatts. Elles sont la propriété de Great River Hydro, une entreprise du Massachusetts acquise en 2017 par le fonds d’investissement ArcLight Energy Partners, qui a décidé de s’en départir dans le cadre d’un appel d’offres.

Le prix payé par Hydro-Québec est le double de ce qu’avait déboursé ArcLight Energy Partners en 2017 pour les 13 centrales.

Pour la société d’État québécoise, la transaction est « un partenariat stratégique à long terme » qui lui permettra de « multiplier les revenus dans son principal marché d’exportation ». Des revenus additionnels sont attendus dès la première année.

« Cette acquisition permet d’allier notre savoir-faire dans la valorisation de ressources hydroélectriques à la connaissance fine du marché de la Nouvelle-Angleterre, a expliqué la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, dans un communiqué. En unissant nos forces, nous pourrons soutenir le développement de nouveaux projets d’énergies renouvelables, dans un marché où celles-ci sont en pleine effervescence. »

Trois réservoirs, 30 000 acres

Les 13 centrales qui constituent le plus important parc hydroélectrique sont situées le long des rivières Deerfield et Connecticut. Elles produisent assez d’énergie pour alimenter 213 000 foyers. Ce sont des installations assez anciennes, construites il y a entre 30 et 50 ans, qui doivent faire renouveler leurs permis d’exploitation. Trois des treize centrales sont actuellement en processus de renouvellement et les autres devront suivre la même procédure.

Les installations acquises par Hydro-Québec comprennent trois réservoirs et 30 000 acres de terrain qui, selon la société d’État, permettent d’envisager le développement de divers autres projets d’énergie renouvelable.

Great River Hydro emploie une centaine de personnes qui ne doivent s’attendre à aucun changement dans leurs conditions de travail, a précisé Hydro-Québec.

Le fonds d’investissement ArcLight Energy Partners avait acquis Great River Hydro des mains de TransCanada Energy, maintenant connue sous le nom de TCEnergy. Établi à Boston, le fonds spécialisé en énergie a investi 27 milliards US depuis 2001.

Sous l’administration précédente d’Éric Martel, Hydro-Québec avait l’intention d’investir à l’étranger pour valoriser son expertise, mais ces intentions ne sont pas concrétisées.

À l’été 2021, Hydro-Québec et son partenaire Innergex ont acquis conjointement deux centrales hydroélectriques (60 mégawatts) dans l’État de New York pour 310 millions US.

Au début de 2022, Hydro-Québec a annoncé l’achat de toute la production des centrales de la rivière du Lièvre, dans l’Outaouais, propriété de Brookfield Renewables, pour une période de 40 ans. Le montant de cette acquisition totalisant 263 mégawatts n’a pas été rendu public.