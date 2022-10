On a lu pour vous

Le pouvoir de la pensée flexible

Alors qu’on accepte volontiers que tout bouge sans cesse, souvent au rythme effréné des innovations technologiques qui se succèdent, pourquoi est-il si difficile pour l’être humain de revoir ses positions ? Quand on se complaît dans ses opinions et qu’on se satisfait de ses propres arguments, on évite de « renouveler » sa pensée et on laisse alors passer l’occasion de changer et d’innover.