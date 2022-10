Société mère de Facebook

Coup de frein pour le géant Meta

(San Francisco) En mai, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a gelé les embauches d’ingénieurs et d’experts en données. En juillet, il a prévenu les employés qu’ils devaient s’atteler à une « période intense » de 18 à 24 mois et a demandé aux gestionnaires d’identifier les employés moins performants. Cette semaine, il a annoncé que l’entreprise allait geler les embauches et réduire les budgets, ce qui entraînera des licenciements.