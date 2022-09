Transcontinental voit ses revenus et profits bondir d’au moins 20 %

(Montréal) L’imprimeur et emballeur Transcontinental a affiché mercredi un bénéfice net et des revenus en hausse d’au moins 20 % pour son troisième trimestre, une performance supérieure aux attentes qu’il a notamment attribuée à la croissance interne des revenus dans ses trois secteurs d’exploitation.

La Presse Canadienne

La société montréalaise a fait état d’un profit net attribuable à ses actionnaires de 34,1 millions pour son trimestre clos le 31 juillet, en hausse de 21,4 % par rapport à celui de 28,1 millions dévoilé pour la même période un an plus tôt.

Le bénéfice par action a atteint 39 cents, alors qu’il avait été de 32 cents lors du même trimestre l’an dernier.

En excluant les éléments non récurrents, le profit de Transcontinental s’est chiffré à 49,6 millions, soit 57 cents par action, comparativement à un bénéfice ajusté de 44,2 millions, ou 51 cents par action, un an plus tôt.

Les revenus de la société se sont élevés à 747,8 millions au plus récent trimestre, comparativement à un chiffre d’affaires de 621,6 millions un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient à un bénéfice ajusté par action de 51 cents, ainsi qu’à des revenus de 688,8 millions, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Transcontinental a notamment attribué la hausse de ses revenus à l’effet du transfert de l’augmentation des prix des matières premières, à la contribution de ses récentes acquisitions et aux hausses de volume.

Dans ses perspectives, la société a dit s’attendre à une croissance interne du volume pour son secteur de l’emballage pour l’exercice en cours, dans la foulée de la signature de nouveaux contrats, de l’introduction de nouveaux produits sur le marché et des investissements effectués dans de nouveaux équipements de production.

Du côté du secteur de l’impression, le volume important dans les activités de marketing sur le lieu de vente et les autres activités en croissance permettent à Transcontinental d’entrevoir une hausse des revenus pour l’exercice.

« Notre position financière demeure solide, avec aucune échéance importante de dette avant 2025, nous donnant la flexibilité pour poursuivre notre approche disciplinée de croissance profitable », a affirmé dans un communiqué le président et chef de la direction de TC Transcontinental, Peter Brues.

Le conseil d’administration de l’entreprise a autorisé le versement, le 24 octobre, d’un dividende trimestriel de 22,5 cents par action, aux actionnaires inscrits en date du 3 octobre.