(Vaughan) Fairfax Financial propose de fermer le capital de Recipe Unlimited, le propriétaire d’une vingtaine de bannières comme Le chalet suisse, Harvey’s et The Keg.

La Presse Canadienne

La proposition accorde une valeur d’environ 1,2 milliard à la plus ancienne et plus grande chaîne de restaurants à service complet du Canada.

Fairfax détient déjà une participation majoritaire de 38,5 %, et 61 % des droits de vote, dans Recipe Unlimited ; elle offre 20,73 $ en liquide pour la plupart des actions restantes, à part la participation de Cara Holdings.

L’offre représente une prime de 53,4 % par rapport au cours à la clôture du titre de Recipe Unlimited le 8 août, a-t-on indiqué par voie de communiqué.

La transaction doit être approuvée par la plupart des actionnaires minoritaires et Recipe Unlimited indique que son conseil d’administration compte leur recommander de l’accepter lors d’une assemblée spéciale.

Le titre de Recipe a été malmené pendant la pandémie et la compagnie a dû fermer plusieurs de ses salles à manger.

Ses ventes ont toutefois rebondi dernièrement, en lien avec l’allègement des restrictions. Elle a annoncé la semaine dernière des ventes en hausse de 55 %, à 873 millions.

Cara Holdings continuerait à investir dans la compagnie après la fermeture de son capital.