Deuxième trimestre

Hausse des bénéfices et des ventes pour Vêtements de sport Gildan

Les Vêtements de sport Gildan a dégagé au second trimestre de l’exercice en cours un bénéfice opérationnel de 174 millions US et un bénéfice opérationnel ajusté de 176 millions US, comparativement à, respectivement, 160 millions US et 149 millions US un an plus tôt.