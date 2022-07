(Calgary) TC Énergie a vu son bénéfice du deuxième trimestre diminuer, alors que son projet Coastal GasLink a atteint une « étape jalon significative ».

La Presse Canadienne

L’exploitant de pipelines de Calgary a indiqué que son bénéfice net attribuable aux actionnaires s’était chiffré à 889 millions, soit 90 cents par action, pour le deuxième trimestre, ce qui représentait une baisse par rapport à celui de 975 millions, ou 1 $ par action, de la même période l’an dernier.

Le bénéfice comparable s’est établi à 979 millions, ou 1,00 $ par action, alors que celui de l’an dernier avait été de 1,04 milliard, ou 1,06 $ par action.

Les revenus pour le trimestre clos le 30 juin ont avancé à 3,64 milliards, comparativement à ceux de 3,18 milliards du même trimestre l’an dernier.

Le président et chef de la direction de TC Énergie, François Poirier, a indiqué que le projet Coastal GasLink de la société avait atteint une étape jalon significative avec la signature d’ententes révisées avec LNG Canada qui permettront l’exécution sécuritaire et ordonnée de son plus grand projet lié au gaz naturel liquéfié.

Le projet de 670 kilomètres est complété à environ 70 %, a précisé M. Poirier.

« Ensemble avec LNG Canada, ce projet fournira le premier lien direct permettant au gaz naturel canadien d’atteindre les marchés mondiaux du gaz naturel liquéfié », a-t-il affirmé.

« En exploitant nos points forts concurrentiels, nous continuons à développer des solutions pour transporter, générer et stocker l’énergie sur laquelle l’Amérique du Nord compte, de façon sécuritaire et de plus en plus durable. »