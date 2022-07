(Calgary) Suncor Énergie a indiqué lundi avoir conclu un accord avec l’investisseur activiste Elliott Investment Management, ce qui lui permettra d’entreprendre un examen stratégique de son activité de détail en aval dans le but « d’accroître la valeur pour les actionnaires ».

La Presse Canadienne

L’accord verra également trois nouveaux administrateurs indépendants rejoindre le conseil d’administration de la société.

Les nouveaux membres du conseil d’administration sont l’ancien dirigeant de BHP Billiton Ian Ashby, l’ancien président de Devon Canada Chris Seasons et l’ancienne dirigeante de Talisman Energy Jackie Sheppard.

« Suncor s’engage à continuellement renouveler son conseil d’administration pour nous assurer de conserver des administrateurs diversifiés et qualifiés qui sont chargés de superviser la stratégie de l’entreprise et produire de la valeur pour les actionnaires », a affirmé Michael Wilson, administrateur du conseil, dans un communiqué.

« De plus, l’analyse des activités des ventes au détail par le conseil tire profit de notre engagement à long terme à tenir compte ouvertement des options pour accroître la valeur pour les actionnaires et aidera à faire en sorte que l’entreprise est en bonne position pour un succès encore plus grand et la création de valeur dans l’avenir. »

La firme Elliott avait exprimé sa frustration en avril face à ce qu’elle considérait être un récent déclin des performances du producteur d’énergie.

« Nous apprécions le dialogue collaboratif que nous avons eu avec le conseil de Suncor et appuyons entièrement la nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants qui amèneront des perspectives nouvelles et pertinentes dans la salle du conseil, ainsi que l’engagement du conseil à explorer des options stratégiques concernant les activités des ventes au détail de Suncor », ont indiqué John Pike, partenaire d’Elliott, et le gestionnaire de portefeuille Mike Tomkins, dans un communiqué.

L’examen des activités de détail de Suncor, qui comprend Petro‑Canada et son réseau de stations-service, se penchera sur une gamme d’options, y compris une potentielle vente des activités.

Le chef de la direction de Suncor, Mark Little, a démissionné plus tôt ce mois-ci, au lendemain de l’annonce du décès d’un entrepreneur à sa mine au nord de Fort McMurray, en Alberta. Il s’agissait du dernier d’une série de décès au travail et d’incidents de sécurité qui ont tourmenté le géant de l’énergie.

Kris Smith, vice-président directeur de la division des activités en aval de Suncor, a été nommé chef de la direction par intérim.

Deux des nouveaux administrateurs siégeront au comité que le conseil a formé pour diriger une recherche mondiale afin de sélectionner le prochain chef de la direction de la société.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : SU)