La Ronde bouscule son horaire d’été. Le parc d’attractions restera fermé les lundis et n’ouvrira ses portes qu’à 14 h les jours de feux d’artifice.

Vincent Marcelin La Presse

La Ronde a partagé la nouvelle sur les médias sociaux dimanche, mais d’après sa porte-parole ce n’est pas un choix de dernière minute. « La décision a été prise en janvier », assure Karina Thevenin. L’année dernière, le parc d’attractions montréalais était ouvert sept jours sur sept et jusqu’en 2019, il ouvrait ses portes en matinée les jours de feux d’artifice.

Estimant que « les heures d’opération sont libres à l’entreprise », Karina Thevenin justifie cette décision par « des besoins internes » sans donner plus de précisions. Quant au samedi, la porte-parole explique que les horaires précédents causaient « de grosses journées pour les employés », et que l’ouverture jusqu’à 23 h 30 pourrait faciliter l’achalandage des visiteurs.

En mai dernier, La Ronde annonçait avoir recruté les 600 postes saisonniers nécessaires pour opérer pendant l’été. Selon Mme Thevenin, la pénurie de main-d’œuvre observée un peu partout au Québec n’affecte pas les activités du parc. « Je ne dis pas que c’est plus facile, tout le monde vit la pénurie [de main-d’œuvre], mais pour les jeunes, La Ronde se démarque un peu plus des autres entreprises », poursuit-elle, assurant que le parc a pourvu ses besoins de main-d’œuvre. L’entreprise recrute toutefois pour l’automne, « la période la plus difficile pour nous » à cause des retours en classe, indique Karina Thevenin.

Le parc de l’île de Sainte-Hélène sera ouvert du mardi au dimanche jusqu’au 21 août, du vendredi au dimanche jusqu’au 2 octobre puis les fins de semaine jusqu’au 30 octobre. Il accueillera également des visiteurs les lundis fériés du 5 septembre et du 10 octobre.