Du minerai de nickel est extrait à la mine Raglan, ainsi que du cuivre et du cobalt.

Une autre manifestation a eu lieu, jeudi matin, cette fois à Rouyn-Noranda, après trois semaines de grève à la mine Raglan, qui appartient à la multinationale Glencore.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Ce sont 630 travailleurs, membres du syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, qui ont déclenché une grève illimitée, le 27 mai dernier, à la mine Raglan, au Nunavik.

Ces travailleurs proviennent de l’extérieur et viennent travailler au camp minier du Nunavik en rotation, par navette aérienne — ce que l’on appelle le « fly in fly out.

En conséquence, des manifestations ont été organisées par le syndicat des Métallos près des aéroports des municipalités desquelles ces travailleurs proviennent. Jeudi, Rouyn-Noranda était touché, après Montréal et Québec.

Les syndiqués avaient auparavant voté à 97,5 % en faveur d’un mandat de grève, lors d’assemblées tenues dans plusieurs municipalités du Québec.

Ces salariés travaillent souvent 21 jours consécutifs, à raison de 11 heures par jour, rapporte le syndicat.

Plusieurs points sont en litige, dont le recours à la sous-traitance, les vacances, les salaires, les pauses et une pleine heure de repas.

