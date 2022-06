Shopify

Nouvelle structure de gouvernance approuvée

Les actionnaires de Shopify ont voté mardi pour consolider le poids du vote du fondateur et chef de la direction de l’entreprise, Tobi Lütke, tant et aussi longtemps qu’il y œuvrera et s’assurer que lui, sa famille et ses affiliés détiendront 40 % des droits de vote de l’entreprise.