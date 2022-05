Écoblanchiment

Perquisitions à Francfort dans les locaux de la Deutsche Bank

(Francfort) La justice allemande a perquisitionné mardi à Francfort les locaux de Deutsche Bank et sa filiale de gestion d’actifs DWS visée dans une enquête pour « fraude » sur des investissements « vendus comme plus “verts” et “durables” qu’ils ne l’étaient en réalité », a annoncé le parquet de la ville.