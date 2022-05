Les amateurs de vins et spiritueux devront mettre davantage la main dans leur poche, puisque dès dimanche prochain, le prix de 2550 produits disponibles sur les tablettes de la SAQ augmentera en moyenne de 3,7 %.

Nathaëlle Morissette La Presse

La hausse des coûts de transport ainsi que celle des coûts de production comptent parmi les raisons invoquées par la société d’État pour justifier cette décision.

« Tel que j’ai eu l’occasion de le mentionner dans les dernières semaines, nos fournisseurs font face à des défis importants alors que l’inflation connaît des sommets partout sur la planète. Nos équipes ont négocié rigoureusement auprès de nos fournisseurs afin de maintenir le nécessaire équilibre entre offrir un prix juste et compétitif à nos clients et répondre aux demandes légitimes de nos fournisseurs qui doivent relever des défis importants », a déclaré la présidente et chef de la direction de la SAQ, Catherine Dagenais, dans un communiqué publié lundi.

Les vins du Beaujolais, de la Bourgogne et de la Loire font partie des régions principalement touchées par cette augmentation.

Au cours d’une entrevue accordée à La Presse, il y a quelques semaines, Luc Bourdeau, vice-président chaîne d’approvisionnement de la SAQ, avait mentionné que les producteurs, confrontés notamment à des problèmes liés au transport ainsi qu’à la difficulté de s’approvisionner en bouteilles et en étiquettes, avaient demandé des hausses de prix.

Il avait alors rappelé que certains producteurs, s’ils n’obtiennent pas le prix voulu, pourraient bouder la SAQ. « Si on n’accepte pas le prix, il se peut qu’on se prive de produit. »