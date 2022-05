(New York) Après que les employés d’Amazon travaillant dans un immense entrepôt de Staten Island eurent remporté une victoire syndicale inattendue le mois dernier, les dirigeants du syndicat sont devenus des célébrités, ont provoqué une onde de choc dans le mouvement syndical en général et ont incité les politiciens du pays à se rallier aux travailleurs d’Amazon. Aujourd’hui, il semble que cela ait également créé des retombées dans les rangs de la direction d’Amazon.

Karen Weise ET Noam Scheiber The New York Times

Jeudi, Amazon a informé plus d’une demi-douzaine de cadres supérieurs impliqués dans l’entrepôt de Staten Island qu’ils étaient licenciés, selon quatre employés actuels et anciens ayant connaissance de la situation et s’exprimant sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Les licenciements, qui ont eu lieu en dehors du cycle habituel d’évaluation des employés de la société, ont été considérés par les supérieurs et les autres personnes travaillant dans l’entrepôt comme une réponse à la victoire de l’Amazon Labor Union, ont affirmé trois de ces personnes. Les travailleurs de l’entrepôt ont voté à une large majorité pour former le premier syndicat de l’entreprise aux États-Unis, dans l’une des plus grandes victoires du travail organisé depuis au moins une génération.

La nouvelle du remaniement s’est répandue dans l’entrepôt jeudi. De nombreux supérieurs avaient été chargés de mettre en œuvre la réponse de l’entreprise à l’effort de syndicalisation. Plusieurs étaient des vétérans de l’entreprise, avec plus de six ans d’expérience, selon leurs profils LinkedIn.

Les travailleurs qui ont soutenu le syndicat se sont plaints que les protocoles de santé et de sécurité de l’entreprise étaient trop laxistes, en particulier en ce qui concerne le COVID-19 et les microtraumatismes répétés, et que l’entreprise les poussait trop à atteindre des objectifs de performance, souvent au détriment de pauses suffisantes. Beaucoup ont également déclaré que le salaire de l’entrepôt, qui commence à plus de 18 $ l’heure pour les travailleurs à temps plein, était trop bas pour vivre à New York.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré que l’entreprise avait procédé à ces changements de direction après avoir passé plusieurs semaines à évaluer certains aspects « des activités et de la direction » de JFK8, qui est le nom donné par l’entreprise à l’entrepôt. « Une partie de notre culture chez Amazon consiste à nous améliorer continuellement, et nous pensons qu’il est important de prendre le temps d’examiner si nous faisons ou non de notre mieux pour notre équipe », a déclaré une porte-parole, Kelly Nantel.

Les supérieurs ont été informés qu’ils étaient licenciés dans le cadre d’un « changement organisationnel », ont fait savoir deux personnes. L’une de ces personnes a affirmé que certains des supérieurs étaient des employés très performants qui avaient récemment reçu des évaluations positives.

Le site de Staten Island est le seul centre de traitement des commandes d’Amazon à New York. Pendant un an, les travailleurs actuels et anciens du site se sont organisés pour former un syndicat indépendant.

L’entreprise conteste l’élection, affirmant que les tactiques non conventionnelles du syndicat étaient coercitives et que le National Labor Relations Board (NLRB) avait un parti pris pour le syndicat. Et le syndicat s’efforce de maintenir la pression sur Amazon pour qu’elle négocie un contrat.

Christian Smalls, président du syndicat d’Amazon, a témoigné jeudi devant une commission du Sénat américain qui évalue si les entreprises qui violent le droit du travail devraient se voir refuser des contrats fédéraux. M. Smalls a ensuite assisté à une réunion à la Maison-Blanche avec d’autres organisateurs syndicaux, au cours de laquelle il a directement demandé au président du pays, Joe Biden, de faire pression sur Amazon pour qu’elle reconnaisse son syndicat.

Un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré qu’il appartenait au NLRB de certifier les résultats de la récente élection, mais a affirmé que Joe Biden soutenait depuis longtemps la négociation collective et le droit des travailleurs à se syndiquer.

Amazon a déclaré avoir investi 300 millions de dollars dans des projets de sécurité en 2021 seulement, et qu’elle offrait un salaire supérieur au salaire minimum avec de solides avantages, comme les soins de santé aux travailleurs à temps plein dès qu’ils entrent dans l’entreprise.

Les responsables et les consultants de l’entreprise ont tenu plus de 20 réunions obligatoires par jour avec les employés à l’approche de l’élection, au cours desquelles ils ont cherché à persuader les travailleurs de ne pas soutenir le syndicat. Les responsables ont mis l’accent sur la somme d’argent que le syndicat percevrait auprès d’eux et ont insisté sur l’incertitude des négociations collectives, qui, selon eux, pourraient aggraver la situation des travailleurs.

Les experts du travail affirment que de telles déclarations peuvent être trompeuses, car il est très rare que les travailleurs voient leur rémunération diminuer à la suite du processus de négociation syndicale.

Cet article a été initialement publié dans The New York Times.