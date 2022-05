Photo Jim Mone, archives Associated Press

(Calgary) Enbridge a affiché vendredi un bénéfice du premier trimestre en hausse, la demande pour l’énergie, ainsi que les prix, ayant poursuivi leur croissance.

La Presse Canadienne

L’exploitant de pipelines a fait état d’un profit attribuable aux actionnaires ordinaires de 1,927 milliard pour son plus récent trimestre, ce qui se comparait à un profit de 1,900 milliard pour la même période un an plus tôt.

Le bénéfice par action s’est chiffré à 95 cents pour le trimestre clos le 31 mars, comparativement à celui de 94 cents pour les trois premiers mois de 2021.

La société de Calgary a précisé que ses liquidités tirées des activités d’exploitation avaient atteint 2,94 milliards au dernier trimestre, alors qu’elles avaient été de 2,56 milliards lors de la même période l’an dernier.

Sur une base ajustée, Enbridge dit avoir gagné 84 cents par action au plus récent trimestre, alors que son profit ajusté avait été de 81 cents par action un an plus tôt.

Selon le président et chef de la direction d’Enbridge, Al Monaco, la demande croissante pour l’énergie et le sous-financement dans la nouvelle offre accentue les pénuries d’énergie et fait grimper les prix.

« Cette crise mondiale énergétique souligne encore davantage le rôle essentiel que l’énergie conventionnelle jouera dans les décennies à venir », a-t-il affirmé dans un communiqué.

« Maintenant plus que jamais, il est évident que toutes les formes d’énergie, conventionnelles et faibles en carbone, seront nécessaires pour répondre à la demande croissante tout en s’assurant que la société a accès à une énergie abordable, fiable, sécuritaire et plus propre. »