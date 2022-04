De janvier à mars, Colgate-Palmolive, qui commercialise notamment des dentifrices, des gels douche et des liquides pour la lessive, a enregistré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars, proche des attentes du marché.

(New York) De fortes dépenses en logistique et en matières premières ont pesé sur le bénéfice au premier trimestre du groupe américain de produits d’hygiène et d’entretien Colgate-Palmolive, qui se prépare à ce que cette situation persiste.

Agence France-Presse

« Bien que notre chiffre d’affaires ait grossi, notre rentabilité a été affectée par des augmentations considérables des coûts logistiques et de matières premières à travers le monde », a déclaré le PDG du groupe Noel Wallace, cité vendredi dans un communiqué.

« Nous nous attendons à ce que cette conjoncture difficile se poursuive au cours des prochains semestres », a ajouté M. Wallace, qui a suggéré de nouvelles hausses de prix des produits, qui ont déjà augmenté en moyenne de 3 % sur le trimestre.

De janvier à mars, Colgate-Palmolive, qui commercialise notamment des dentifrices, des gels douche et des liquides pour la lessive, a enregistré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars, proche des attentes du marché.

Son profit net a été de 559 millions de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice est de 74 cents, ce qui correspond aux prévisions des analystes de Wall Street, mais représente un recul de 8 % par rapport au premier trimestre 2021.

« Lorsqu’on observe la situation mondiale, on se rend compte qu’il y a encore beaucoup d’incertitude en raison de la pandémie de COVID-19, des perturbations de la chaîne logistique, de la guerre en Ukraine et de la volatilité du côté de la demande des consommateurs et des devises », a résumé M. Wallace.

Pour l’ensemble de l’année, Colgate-Palmolive a maintenu sa prévision d’une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre +1 % et +4 %.

En revanche, l’entreprise new-yorkaise table désormais sur une baisse annuelle de sa marge bénéficiaire brute (un ratio qui permet de calculer la rentabilité des ventes) et de son bénéfice par action.

Dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la Bourse new-yorkaise, le titre de Colgate-Palmolive lâchait 4,6 %, à 77,50 dollars.