Énergie

Hydro-Québec se lance dans l’éolien, d’autres projets à venir

(Montréal) Hydro-Québec se lance dans l’aventure éolienne en s’associant avec Boralex et Énergir pour investir jusqu’à 3 milliards afin d’ériger le plus gros parc éolien au pays, et veut continuer ses emplettes avec des appels d’offres à venir de plus de 2000 MW. François Legault est d’ailleurs de passage à Gaspé pour annoncer le développement d’énergie éolienne et renouvelable.