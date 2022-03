Les 420 travailleurs de l’usine Molson-Coors de Saint-Hubert, sur la Rive-Sud, ont déclenché une grève générale illimitée vendredi.

Isabelle Massé La Presse

En matinée, une vingtaine de grévistes se trouvaient sur le site du Centre de distribution de Montréal, rue Dickson, et environ 150 à Saint-Hubert.

Ils dénoncent notamment une proposition de hausse salariale insuffisante et un système de mises à pied qui ne tient pas compte de l’ancienneté. Dimanche dernier, les travailleurs ont voté à 99 % contre les dernières offres patronales. « Je n’ai jamais vu le monde soudé de la sorte », a dit à La Presse Stéphane Lacroix, directeur communications et affaires publiques de Teamsters Canada.

Depuis la fusion avec Coors en 2005, nos conditions de travail se dégradent. Les décisions sont prises à partir de Milwaukee depuis la fusion avec Miller il y a quelques années, et c’est encore pire. Éric Picotte, président de la division Molson, Teamsters Québec local 1999, chez Molson dans un communiqué

Le syndicat estime qu’une grève s’imposait : « L’employeur nous menace de lock-out depuis des mois si on n’accepte pas ce qu’il veut, dit Stéphane Lacroix. Ça ne fait pas de bonnes relations. Les négociations n’ont pas progressé. Grosso modo, Molson-Coors attendait nos demandes, en disant : “Ça, oui, et ça, non.” Ils ont une manière de négocier comme dans les années 1970. »

Déception chez l’employeur

Molson-Coors a refusé d’accorder une entrevue à La Presse. « Molson-Coors a une longue histoire de fournir des emplois bien rémunérés ici au Québec, a écrit le porte-parole dans un courriel. Nous offrons aux Teamsters Local 1999 un salaire plus que compétitif, il est donc décevant qu’ils aient quitté leur poste avant même que nous ayons fait une offre finale. Comme le syndicat n’a pas réussi à négocier de bonne foi, nous nous tournons vers notre plan de contingence, alors que nous allons continuer à répondre à la demande des consommateurs. »

Les négociations ont lieu depuis l’automne dernier. La convention est échue depuis décembre 2021. « On souhaite retourner à la table de négociations et on espère un règlement, affirme Stéphane Lacroix. Mais une augmentation de salaire de 2 %, ça ne sera pas assez ! La pandémie, l’inflation, la guerre en Ukraine, il y a en ce moment un paquet d’éléments anxiogènes qui ajoutent du poids à cette situation. L’attitude de l’employeur ne passe donc pas. La grève risque de durer longtemps. Les travailleurs sont en maudit. Ça ne crée pas un bon climat de négociations. On sent qu’il n’y a pas de réceptivité. »

Le syndicat des Teamsters soutient avoir un fonds de grève de 55 millions de dollars. Le salaire moyen à l’usine est de 66 000 $ par année.

Les ventes de Molson-Coors ont augmenté de 6,5 % en 2021, passant de 9,7 milliards en 2020 à 10,3 milliards de dollars.