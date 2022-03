Le syndicat affirme que les salaires, les avantages sociaux et les pensions sont les principaux problèmes.

Des agriculteurs et des fabricants craignent une grève

(Calgary) Des clients du Chemin de fer Canadien Pacifique tirent la sonnette d’alarme au sujet d’une éventuelle grève qui pourrait commencer dès jeudi.

La Presse Canadienne

La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada a tenu un vote de grève plus tôt ce mois-ci, les membres ayant voté à plus de 96 % en faveur d’un possible arrêt de travail au Canadien Pacifique.

Selon le syndicat, la grève pourrait commencer dès 0 h 01 le 16 mars. Plus de 3000 mécaniciens de locomotive, chefs de train et autres employés du CP pourraient abandonner leur poste.

Le syndicat affirme que les salaires, les avantages sociaux et les pensions sont les principaux problèmes.

Une éventuelle grève inquiète les clients du CP. Des groupes agricoles affirment que toute perturbation du transport sur les voies ferrées pourrait affecter les expéditions d’aliments indispensables pour le bétail ainsi que celles d’engrais et d’autres fournitures nécessaires pour l’ensemencement du printemps.

L’organisation Manufacturiers et Exportateurs du Canada affirme que ses membres ne peuvent pas se permettre une grève des chemins de fer après une année de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de la flambée des prix de l’essence et d’autres difficultés économiques.