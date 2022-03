La multinationale CAE a indiqué qu’elle avait « cessé de fournir des services de formation aux pilotes de compagnies aériennes russes ainsi qu’aux exploitants d’avions d’affaires et transporteur de fret ».

Les compagnies aériennes russes ne pourront plus compter sur CAE pour former leurs pilotes puisque le spécialiste québécois des simulateurs et de la formation coupe les liens avec la Russie dans la foulée de l’invasion de l’Ukraine.

Julien Arsenault La Presse

La multinationale établie dans l’arrondissement de Saint-Laurent a indiqué, mardi, qu’elle avait « cessé de fournir des services de formation aux pilotes de compagnies aériennes russes ainsi qu’aux exploitants d’avions d’affaires et transporteur de fret ».

Elle a aussi cessé vendre des simulateurs de vol à des compagnies aériennes établies en Russie.

« CAE n’a pas d’établissement en Russie, a souligné la compagnie. Avant la suspension de ses activités, CAE assurait la maintenance des simulateurs vendus à des transporteurs russes en leur fournissant des pièces de rechange et des services de mise à jour, et formait un certain nombre de pilotes de compagnies aériennes russes dans son réseau mondial de centres de formation. »

La division santé de l’entreprise cessera également d’offrir des services à des clients russes.

CAE emboîte le pas à plusieurs entreprises, comme Alimentation Couche-Tard, Bombardier, BRP et OpSens, qui ont tourné le dos à la Russie.