Guerre en Urkraine

ExxonMobil annonce son retrait de la Russie

(New York) Le géant pétrolier américain ExxonMobil a annoncé mardi qu’il allait se retirer de son dernier grand projet en Russie et ne plus investir dans le pays, suivant ainsi l’exemple de nombreux concurrents internationaux après l’invasion de l’Ukraine.