Inflation

Des clients se réfugient chez les enseignes à bas prix, note Loblaw

Les consommateurs canadiens se tournent de plus en plus vers les chaînes d’épiceries à bas prix, achètent des produits de marque maison et choisissent du porc ou du poulet, moins cher que le bœuf, dans le but d’économiser de l’argent dans un contexte de forte inflation, ont observé jeudi les Compagnies Loblaw.