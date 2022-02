Après avoir financé et construit de nombreux projets au Québec et au Canada, le groupe Pomerleau passe à une autre étape. Il continuera de financer et de construire, et il deviendra aussi propriétaire de ses réalisations dans un nouveau fonds d’investissement consacré aux infrastructures et aux énergies renouvelables.

Hélène Baril La Presse

« On reste un constructeur, mais nos ambitions nous amènent ailleurs », explique Philippe Adam, vice-président de Pomerleau et président de Pomerleau Capital.

Pomerleau Capital, la filiale créée en 2018 pour financer des projets, s’est associée à la Caisse de dépôt et placement et lance officiellement ce mercredi le fonds PCap Infrastructures & Énergies renouvelables.

L’idée est de diversifier les sources de revenus de l’entreprise dans une avenue qui s’annonce très prometteuse, celle de la transition énergétique, précise Philippe Adam.

Le fonds a d’ailleurs l’œil sur les deux appels d’offres lancés par Hydro-Québec, qui veut acheter un total de 780 mégawatts d’énergie renouvelable, surtout éolienne.

« On est intéressés par ça », affirme Philippe Adam, qui rappelle que Borea Construction, l’autre filiale de Pomerleau, a déjà construit plusieurs parcs éoliens au Canada et au Québec, dont certains sont sous contrat avec Hydro-Québec.

Doté d’une mise de fonds de 85 millions, le nouveau fonds profitera des occasions qu’offre la transition énergétique au Canada, mais aussi aux États-Unis, où Pomerleau a maintenant une présence.

Énergies renouvelables

Un premier investissement du fonds dans le secteur des énergies renouvelables devrait être annoncé sous peu, a fait savoir le dirigeant.

Les parcs éoliens, les parcs solaires et le stockage d’énergie sont dans la ligne de mire du nouveau fonds, mais pas seulement.

Les collectivités ont besoin d’hôpitaux, de transport collectif, d’installations de production d’énergies renouvelables et d’infrastructures de la plus haute qualité. Philippe Adam

Avec l’expertise de constructeur de Pomerleau, PCap Infrastructures & Énergies renouvelables devrait attirer d’autres investisseurs, comme ceux qui n’aiment généralement pas investir dans les premières étapes d’un projet parce qu’ils estiment que c’est trop risqué, selon son président.

« Le risque de construction, c’est quelque chose qu’on connaît et qu’on a toujours géré », dit-il.

D’autres actionnaires pourraient potentiellement se joindre à Pomerleau Capital et à la Caisse de dépôt, et les fonds sous gestion devraient aussi augmenter avec le temps. Les projets seront sélectionnés et gérés en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Depuis sa création, en 2018, Pomerleau Capital a participé à des financements totalisant 2 milliards dans divers projets d’infrastructures au Canada.

Fondée il y a 60 ans, Pomerleau emploie 4000 personnes à ses 9 bureaux régionaux et sur près de 200 chantiers dans tout le pays.