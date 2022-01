(Calgary) Le Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) a affiché jeudi un bénéfice de 532 millions pour son plus récent trimestre, en baisse de 33,7 % par rapport à celui de 802 millions de la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Le transporteur ferroviaire de Calgary a réalisé un profit par action de 74 cents pour le trimestre clos le 31 décembre, alors qu’il avait gagné 1,19 $ par action pour le quatrième trimestre de 2020.

Sur une base ajustée, le profit par action du CP a atteint 95 cents, comparativement à 1,01 $ un an plus tôt.

Les revenus du transporteur ont grimpé de 1 % à 2,04 milliards, par rapport à son chiffre d’affaires de 2,01 milliards du dernier trimestre de 2020.

Le ratio d’exploitation du CP — qui exprime les dépenses en tant que pourcentage des revenus — a augmenté à 59,2 %, comparativement à celui de 53,9 % d’il y a un an.

La société a expliqué que son ratio d’exploitation du plus récent trimestre comprenait des coûts de 36 millions liés à son acquisition de Kansas City Southern (KCS). L’entente de 31 milliards US permettra de créer le seul chemin de fer nord-américain avec des voies au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

L’entente a été conclue en décembre par l’entremise d’une fiducie de vote, mais elle attend toujours une approbation finale de la part des autorités réglementaires américaines.