(Sherbrooke) Produits Kruger annonce que la taille et la production de sa future machine à papier tissu de l’arrondissement Brompton, à Sherbrooke, sera doublée.

La Presse Canadienne

Cela signifie que le projet d’expansion de 240 millions dévoilé en février dernier pour l’implantation de cette machine ainsi que l’ajout de deux lignes de transformation est bonifié d’un investissement additionnel par Kruger et un consortium bancaire de 111,5 millions, pour un total de 351,5 millions.

La machine double largeur dotée de la technologie de crêpage à sec aura donc une capacité de production annuelle d’au moins 60 000 tonnes métriques de produits de papier tissu d’une qualité qu’on dit supérieure destinés aux marchés canadien et américain.

Le démarrage de la machine est prévu pour 2024.

Le projet d’expansion de Produits Kruger engendrera la création de 141 emplois au cours des trois prochaines années.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, signale que l’industrie québécoise des pâtes et papiers doit se renouveler et se moderniser. À son avis, l’acquisition de cette nouvelle machine par Produits Kruger est un bel exemple d’innovation technologique et le genre d’initiative qui stimulera la performance et la croissance.