Robert Dépatie a été nommé président et chef de la direction, Services résidentiels et Affaires de Rogers Communications au début décembre.

Le Groupe Sportscene, qui chapeaute les restaurants La Cage – Brasserie sportive, a annoncé vendredi le départ de Robert Despatie de son conseil d’administration.

La Presse

L’entreprise invoque les nouveaux engagements professionnels de M. Despatie qui a remis sa démission en tant qu’administrateur, fonction qu’il occupait depuis janvier 2019.

« Je tiens à remercier Robert pour son implication des dernières années au sein du conseil d’administration de la Société et à souligner son soutien dans l’élaboration de notre plan stratégique. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions, » a indiqué Jean Bédard, président et chef de la direction par communiqué.

Au début décembre, Rogers Communications a annoncé que Robert Dépatie était nommé président et chef de la direction, Services résidentiels et Affaires. M. Dépatie était déjà impliqué au sein de l’entreprise torontoise depuis quelques années. Anciennement président et chef de la direction de Québecor et de Québecor Média, Robert Dépatie a également été président et chef de la direction de Vidéotron pendant dix ans.

« Je souhaite la meilleure des chances à Jean Bédard et à son équipe dans la réalisation du plan stratégique amorcé avant la pandémie et qui se poursuivra à la suite de la finalisation de la transaction annoncée dans les dernières semaines, » a mentionné Robert Dépatie dans un communiqué.