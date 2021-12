Entreprises

Transports électriques et intelligents

Dur, dur d’être financée, quand on est jeune pousse

Le thème de l’électrification est de plus en plus à la mode, mais les jeunes pousses peinent à obtenir le financement nécessaire afin d’alimenter leur croissance, constate une étude réalisée par Propulsion Québec dont les résultats seront présentés ce vendredi. Obtenu par La Presse, le document brosse un portrait des besoins en plus de proposer des pistes de solution, dont la création d’un fonds d’investissement privé pour permettre aux acteurs du milieu d’appuyer sur l’accélérateur. Tour d’horizon.