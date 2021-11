(Mississauga) Les Aliments Maple Leaf a indiqué qu’elle réévaluait ses investissements dans les protéines végétales, alors qu’elle déclarait un bénéfice de 44,5 millions de dollars au troisième trimestre.

La Presse Canadienne

Le PDG Michael McCain a dit que la société constatait un ralentissement marqué du rendement de la catégorie des protéines végétales, ce qui pourrait suggérer un changement systémique dans les taux de croissance extrêmement élevés attendus par l’industrie.

Il a ajouté qu’en raison de ce rendement, la société procède à un examen qui confirmera ou ajustera ses stratégies et sa thèse d’investissement à l’avenir.

Maple Leaf affirme que son bénéfice s’est élevé à 36 cents par action pour le trimestre terminé le 30 septembre, en baisse par rapport à 66 millions $ ou 54 cents par action au même trimestre l’an dernier, lorsqu’il avait enregistré des gains dans les variations de la juste valeur hors trésorerie en actifs biologiques et contrats dérivés.

Sur une base ajustée, Maple Leaf a gagné 36 cents par action pour le trimestre, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 17 cents par action il y a un an.

Les ventes ont totalisé 1,18 milliard, contre 1,06 milliard au même trimestre l’an dernier. Les ventes du groupe de protéines de viande ont atteint 1,15 milliard, comparativement à 1,01 milliard il y a un an, tandis que les ventes du groupe de protéines végétales ont chuté à 48 millions $, contre 51,4 millions $ un an plus tôt.