L’entreprise québécoise Coveo, spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au commerce en ligne, entend faire le saut en Bourse dans les prochaines semaines.

Richard Dufour La Presse

Un prospectus provisoire confirmant son premier appel public à l’épargne a été déposé mercredi auprès des autorités boursières.

Les actions seront identifiées sous le symbole « CVO » à la Bourse de Toronto et le début de transactions est attendu plus tard ce mois-ci ou en décembre. Le montant recherché par Coveo dans cette opération n’est pas précisé, mais la direction entend utiliser le produit récolté de l’inscription en Bourse pour renforcer sa situation financière et l’aider à poursuivre sa stratégie de croissance.

Le chiffre d’affaires de Coveo, qui compte une portion importante de revenus récurrents, a dépassé les 64 millions US au cours de son dernier exercice financier. Le chiffre d’affaires est en progression comparativement à son niveau de 44 millions US en 2019 et de 55,5 millions US en 2020.

Un profit net de 11 millions US a été dégagé pour la période de six mois terminée à la fin septembre. La marge brute des activités se situe entre 75 % et 80 %.

La direction estime la taille de son marché potentiel à près de 39 milliards de dollars.

Coveo a étendu sa présence en Europe le mois dernier avec l’acquisition de Qubit, une entreprise de Londres reconnue pour sa technologie de personnalisation de l’expérience numérique.

Il s’agissait de la plus grosse transaction de Coveo au niveau du nombre d’employés. L’ajout des 90 employés de Qubit porte à 750 l’effectif de Coveo.

Qubit était la deuxième transaction de Coveo en moins de trois ans après l’acquisition de Tooso, une entreprise de San Francisco spécialisée dans l’application de l’apprentissage profond (deep learning) pour tout ce qui touche à la détection d’intentions et l’analyse de comportements.

Coveo a été fondée en 2005 par Laurent Simoneau, aujourd’hui président et chef de la technologie, Marc Sanfaçon (vice-président principal technologie) et Richard Tessier (vice-président principal produits).

L’entreprise est dirigée par Louis Têtu, qui s’est d’abord joint à l’entreprise en 2008 à titre d’investisseur et membre du conseil d’administration. Il est par la suite devenu chef de la direction en 2012.

« En commerce électronique, l’application de l’intelligence artificielle est devenue une nécessité parce que le consommateur s’attend à obtenir une expérience personnalisée qui lui évitera de perdre du temps. On a peu de patience quand on magasine sur l’internet. On veut très rapidement obtenir le produit qui correspond à ses besoins », disait Louis Têtu en entrevue à La Presse le mois dernier.

En date de cet automne, Coveo indique que sa plateforme infonuagique est utilisée par plus de 475 clients dans le monde.

La direction prétend que sa plateforme entraîne un taux plus élevé de conversion d’achat et de ventes complémentaires bonifiant le panier d’achats et une plus grande fidélité des clients, qui se traduit par des achats répétés et récurrents.

Les principaux actionnaires de Coveo sont ses dirigeants, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec, Omers (la caisse de retraite des employés municipaux de l’Ontario), ainsi que les fonds Evergreen (une filiale d’Elliott Management) et QIA (Qatar Investment Authority).

Coveo avait obtenu en 2019 une évaluation de près de 1,5 milliard de dollars dans le cadre d’une ronde de financement.