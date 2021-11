« [L’aide va permettre] l’introduction d’une nouvelle technologie pour concevoir et fabriquer les pales d’éoliennes parmi les plus grandes au monde », s’est réjoui le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulay.

Québec investit 1,8 million pour former les prochains travailleurs de LM Wind Power. L’usine de pale d’éolienne compte former quelque 800 travailleurs à l’aide de cette somme, dont 350 en vue de l’expansion majeure de son usine de Gaspé, annoncée cet été.

Simon Carmichael, Initiative de journalisme local Le Soleil

L’investissement de Québec permettra notamment à LM Wind Power de former les employés qui seront affectés à la construction de pales pour les éoliennes en mer, d’imposantes pièces de 107 mètres.

Les sommes allongées par le gouvernement fédéral représentent 51 % du coût de la formation de quelque 800 travailleurs, dont 350 au cours des trois prochaines années. L’usine gaspésienne de LM Wind Power Canada est en large opération de recrutement, alors que des travaux sont en cours pour doubler la superficie de l’usine.

L’agrandissement, annoncé en grande pompe cet été par le premier ministre Justin Trudeau, est issu du plus important investissement industriel de l’histoire de Gaspé. Le projet est estimé à environ 160 millions. Ottawa et Québec ont tous deux participé financièrement au projet, via des prêts totalisant 51 millions.

« C’est un projet emballant et intéressant dans une filière stratégique qui va permettre à la région et au Québec de se distinguer », a commenté Jean Boulet, précisant que ce dernier « s’inscrit bien dans le plan d’aide pour la main-d’œuvre du gouvernement. »

Former et courtiser les travailleurs étrangers

Le ministre Boulet a souligné l’importance des travailleurs étrangers temporaires dans le plan de recrutement de l’usine de pales. Puisque le recrutement de main-d’œuvre est un défi depuis longtemps chez LM Wind Power, l’entreprise a régulièrement fait appel à des travailleurs étrangers, notamment des Philippines, pour combler différents postes.

« Le potentiel humain [de ces travailleurs] est extraordinaire », a-t-il commenté, ajoutant que ces derniers « peuvent même aspirer à devenir des chefs d’équipe et à occuper d’autres fonctions. »

L’usine LM Wind Power de Gaspé compte plus de 450 employés.