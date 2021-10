(San Francisco) Le géant américain des semi-conducteurs Intel a déçu les investisseurs jeudi en publiant des ventes en dessous des attentes, alors que la pénurie de composants électroniques continue d’affecter le fabricant de puces.

Agence France-Presse

Son titre plongeait de plus de 8 % lors des échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

Au troisième trimestre, son bénéfice net a grimpé de 60 % en un an, à 6,8 milliards de dollars, et son chiffre d’affaires a progressé de 5 %, à 19,2 milliards, d’après un communiqué.

Mais son activité principale, celle des processeurs pour ordinateurs, a vu ses revenus diminuer de 2 % en un an, à 9,7 milliards de dollars.

La baisse est due « à des volumes d’ordinateurs portables moins élevés à cause du manque de composants qui concerne toute l’industrie, et à des revenus adjacents moins élevés, en partie compensés par des prix de vente plus élevés et des ventes solides du côté des ordinateurs de bureau », a expliqué le groupe.

La pénurie mondiale de puces électroniques retarde la production dans de nombreuses industries, de l’électronique aux automobiles.

Ses conséquences pour Intel sont suivies de près par les analystes, d’autant que la société californienne a dévoilé en mars une nouvelle stratégie reposant à la fois sur le développement de la fabrication en interne et le recours accru à des sous-traitants.

Cette réorientation va nécessiter des investissements conséquents, et l’entreprise compte sur le soutien des États-Unis et de l’Europe. D’après son communiqué, Intel a passé un accord commercial avec le gouvernement américain pendant le trimestre écoulé.

Pat Gelsinger, le patron, a estimé en juillet que le problème d’approvisionnement pourrait se prolonger jusqu’en 2023.

En septembre, il a annoncé qu’Intel pourrait investir entre 20 et 80 milliards d’euros (29 à 115 milliards de dollars CAN) dans la fabrication de puces électroniques en Europe au cours des dix prochaines années

La baisse des ventes des processeurs détone sur un tableau par ailleurs positif.

Les produits liés aux données (puces mémoire, puces pour centres de données, pour objets connectés etc…), qui sont devenus la priorité d’Intel, ont ainsi rapporté 6,5 milliards de dollars US, en hausse de 10 %.

Ce secteur bénéficie de la forte demande liée à la reprise économique au sortir de la pandémie.

Le groupe prévoit un chiffre d’affaires de 77,7 milliards de dollars US pour l’ensemble de l’année, et un bénéfice ajusté par action de 5,28 dollars US.