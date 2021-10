Entreprises

Bromont Unither Bioélectronique

Pionnière du transport de poumons par drone

Un an et demi de préparatifs, six petites minutes de vol, une première mondiale. L’entreprise de Bromont Unither Bioélectronique, filiale du géant américain United Therapeutics, a réussi le mois dernier le transport par drone de poumons entre deux hôpitaux torontois, « un tremplin » qui pourrait révolutionner le domaine des transplantations, annonce Mikaël Cardinal, vice-président.