Des investissements de plus de 30 millions de dollars et près d’un an de travaux ont permis à l’usine d’abattage de poulets d’Olymel, située à Saint-Damase en Montérégie, de se doter d’installations modernes lui permettant de fournir des clients qui achètent de gros volumes de volailles préemballées, comme les rôtisseries. Cette modernisation a permis de créer 80 nouveaux emplois.

Nathaëlle Morissette La Presse

« La concrétisation de ce projet permet à Olymel d’être en mesure de répondre de manière plus efficace et plus rapide aux exigences de clients recherchant tant la qualité, que des volumes importants de produits de volaille spécifiques, afin de mieux servir les consommateurs, a déclaré le président-directeur général de l’entreprise, Réjean Nadeau, dans un communiqué publié mercredi. Pour Olymel, contrôler tout le processus de transformation et sa qualité jusqu’à la livraison, représente un avantage concurrentiel indéniable. »

Avec l’ajout de 35 000 pieds carrés, l’entreprise a pu installer dans son usine une nouvelle ligne de découpe automatisée, trois lignes de désossage automatiques et quatre lignes d’emballage en cabarets. On a également réaménagé les espaces de production. Rappelons que l’étape de de pré-emballage se faisait auparavant à l’extérieur de l’usine, en sous-traitance.

Les activités de l’usine, maintenant d’une superficie totale de 150 000 pieds carrés, se sont poursuivies pendant toute la durée des travaux. L’installation de Saint-Damase compte maintenant 500 employés et abat chaque semaine près d’un million de poulets.