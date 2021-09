L'État de New York choisit Hydro-Québec

Les autorités de New York ont choisi Hydro-Québec comme fournisseur d’énergie propre pour les 25 prochaines années, ce qui est le plus important contrat d’exportation conclu par la société d’État.

Hélène Baril La Presse

La décision a été annoncée lundi matin par la gouverneure de l’État, Kathy Hochul à l’occasion de la Climate Week de New York. Le contrat d’une durée de 25 ans rapportera plusieurs milliards de dollars à Hydro-Québec.

Il prévoit la construction d’une ligne de 545 kilomètres en partie sous-marine sous le lac Champlain et le fleuve Hudson pour rejoindre la ville de New York. Hydro-Québec a déjà fait savoir que la construction de ce nouveau lien pourrait commencer rapidement et être achevée en 2025.

Hydro-Québec fournira 10,5 térawattheures à l’État de New York, soit le cinquième de la consommation totale d’électricité de la ville de New York. Ce sera le plus important contrat d’exportation jamais conclu par l’entreprise. Le Massachusetts a déjà signé une entente avec Hydro-Québec pour acheter 9,45 térawattheures d’électricité pendant 20 ans. Dans les deux cas, des dizaines de milliards de revenus sont attendus, même si Hydro-Québec n’en précise pas le montant.

Selon Hydro-Québec, l’électricité québécoise réduirait les émissions de carbone d’environ 3,9 millions de tonnes métriques annuellement, ce qui équivaudrait à retirer 44 % des voitures des rues de New York.

Au Québec, une portion de ligne de 60 kilomètres devrait être construite pour connecter le réseau québécois à celui de l’État de New York.