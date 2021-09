Amazon veut embaucher 55 000 personnes dans le monde à des postes de bureau – des ressources humaines au marketing – et à des postes de technologie.

Vagues de recrutement chez Amazon et Walmart

(New York) Les géants américains Amazon et Walmart ont annoncé mercredi leur intention de recruter des dizaines de milliers de personnes pour faire face à la croissance de leurs diverses activités, du lancement de satellites à la livraison de commandes.

Agence France-Presse

Amazon veut embaucher 55 000 personnes dans le monde à des postes de bureau – des ressources humaines au marketing – et à des postes de technologie : 40 000 aux États-Unis et 15 000 en Europe et dans la région Asie-Pacifique, a précisé à l’AFP un porte-parole de l’entreprise.

Le groupe a d’une part appuyé sur l’accélérateur concernant le projet de lancement de satellites Kuiper, mais a aussi besoin de toutes sortes de compétences, des développeurs informatiques aux commerciaux, pour alimenter sa croissance, a-t-il ajouté.

Sous la houlette d’Andy Jassy, devenu directeur général début juillet à la place de Jeff Bezos, Amazon souhaite parallèlement embaucher « des dizaines de milliers » d’employés aux États-Unis pour son réseau d’entrepôts et de livraisons.

« La grande majorité de ces postes sont des emplois nouvellement créés », a précisé le porte-parole en soulignant que certains sont des remplacements.

Dopé par l’explosion des commandes en ligne, Amazon affirme avoir embauché plus de 450 000 personnes aux États-Unis depuis le début de la pandémie.

Dans le monde, l’entreprise comptait 1,3 million de salariés fin 2020. Elle prévoit une grande foire de l’emploi dans neuf pays le 15 septembre.

« Rémunération compétitive »

Le géant des supermarchés Walmart, qui recensait pour sa part 2,3 millions de salariés dans le monde fin janvier, prévoit de son côté embaucher 20 000 personnes supplémentaires aux États-Unis pour gérer le flux des produits dans ses entrepôts et ses livraisons : des préparateurs de commandes, des manutentionnaires, des chauffeurs caristes, des techniciens et des cadres.

La chaîne veut les engager en contrat permanent, à temps plein ou partiel, pour travailler dans un des 250 centres de logistique du groupe.

Alors que de nombreux secteurs peinent actuellement à recruter dans le pays, en particulier pour les postes aux plus bas salaires, Walmart souligne que la rémunération moyenne d’un employé travaillant dans sa chaîne d’approvisionnement est de 20,37 $ l’heure.

« Nous savons qu’offrir une rémunération compétitive est essentiel pour construire un réseau d’avenir », souligne le groupe dans un message sur son blogue.

Le salaire minimum fédéral est de 7,25 $ l’heure aux États-Unis, un niveau inchangé depuis 12 ans même si plusieurs États imposent un salaire plus élevé. Mais pour attirer les candidats, de nombreuses grandes entreprises comme Amazon, mais aussi Target ou Chipotle, proposent déjà un salaire minimum de 15 $ l’heure.

La nouvelle vague de recrutement chez Walmart, qui prévoit deux journées spéciales d’embauches les 8 et 9 septembre, intervient alors que la croissance des ventes en ligne a un peu ralenti au dernier trimestre, à 6 %, après plusieurs trimestres de progression plus importante.

Le géant de la distribution mise depuis plusieurs années sur le cybercommerce pour maintenir ses positions et a notamment lancé en septembre dernier une offre de livraison gratuite contre un abonnement mensuel ou annuel afin de mieux concurrencer Amazon et son service Prime.

Walmart a aussi annoncé fin août le lancement d’un service de livraison ouvert à tous les commerces, en mettant au service d’autres enseignes son infrastructure logistique et son réseau de transport.