Labrador Iron Ore Royalty (LIF, Toronto, 44,03 $) recevra un dividende de 86 millions de la société Iron Ore qui exploite un gisement de fer au Labrador.

André Dubuc La Presse

La société de redevances détient 15 % du capital-actions de la minière. Le dividende annoncé, payable le 23 septembre, revient à 1,34 $ par action de LIF.

Le prix du fer a dépassé les 200 $ US la tonne au deuxième trimestre et LIF entend bien en faire profiter ses actionnaires. À noter que le prix a baissé à 160 $ US ces jours-ci.

LIF généralement fait suivre à ses actionnaires la majeure partie du dividende qu’elle reçoit d’Iron Ore. Scotia prévoit maintenant un dividende annuel de 5,90 $ par action en 2021. Au cours actuel de 44,03 $, un tel dividende livre un rendement courant de 14 %.