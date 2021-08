Sherbrooke accueillera un centre d’excellence pour les technologies de systèmes d’aéronefs télépilotés dans le cadre d’un projet de 18,7 millions de dollars du géant General Dynamics, qui obtient un prêt de 9 millions d’Investissement Québec (IQ).

Julien Arsenault La Presse

General Dynamics a également investi dans Laflamme Aéro, avec qui elle collabore. IQ injectera par ailleurs 1,9 million dans cette PME québécoise afin de bonifier sa participation. « Ce soutien positionne Laflamme Aéro pour l’avenir, a fait valoir son président Enrick Laflamme, dans un communiqué, vendredi.

Avec le soutien d’Investissement Québec et de General Dynamics, nous avons maintenant l’occasion de tirer parti de notre succès et de rivaliser à plus grande échelle, tant au pays qu’à l’étranger. » Ce nouveau centre, qui verra le jour en Estrie, devrait se traduire par la création de « jusqu’à 45 emplois ». Laflamme Aéro se spécialise dans le développement et la fabrication d’hélicoptères à rotor en tandem télépilotés.