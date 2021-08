À la suite des transactions réalisées la semaine dernière, la fondation de Lino Saputo et de sa femme, Mirella, a maintenant acheté pour 100 millions de dollars d’actions de Saputo depuis la chute du titre en juin.

Richard Dufour La Presse

La fondation a acheté pour une quinzaine de millions de dollars d’actions au cours des séances du 10 et du 12 août, ce qui s’ajoute à des achats de quelque 85 millions de dollars d’actions du transformateur laitier montréalais dans la deuxième moitié de juin.

Tous ces achats d’actions ont été réalisés à des prix oscillant entre 36 $ et 37 $, indiquent des documents qui viennent d’être déposés auprès des autorités boursières. Les transactions ont donc été réalisées après la chute du titre au début de juin survenue dans la foulée du dévoilement des résultats de fin d’exercice et de la présentation du nouveau plan stratégique. L’action de Saputo a glissé de 15 % en quelques séances au début de l’été à la suite de ces annonces, pour passer de son sommet de 42 $ à son niveau actuel d’environ 35 $ ou 36 $.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Lino Saputo et sa femme, Mirella Saputo, en 2019

C’est la première fois que la Fondation Mirella et Lino Saputo achète des actions de Saputo, selon Camillo Lisio, directeur général par intérim de la fondation.

C’est une diversification du portefeuille. On regarde toujours la composition de notre portefeuille. L’objectif d’une fondation, une fois lancée, est d’assurer sa longévité pour qu’elle puisse poursuivre son travail. Camillo Lisio, directeur général par intérim de la Fondation Mirella et Lino Saputo

« Saputo est dans un secteur extrêmement stable, celui de l’alimentation. Les fluctuations sont moindres. Une fondation doit se protéger contre les hauts et les bas du marché. De plus, l’entreprise verse un dividende de 2 % [au cours boursier actuel], ce qui est très intéressant. On cherche des entreprises comme celle-là pour assurer la pérennité de la fondation. »

Des analystes recommandent le titre

L’organisme de bienfaisance détient aussi d’autres titres boursiers, mais l’investissement de 100 millions qui vient d’être effectué dans Saputo représente aujourd’hui un peu moins de 10 % de son portefeuille, indique Camillo Lisio.

« De toute évidence, les dirigeants de la fondation croient beaucoup au titre de Saputo », estime le formateur boursier, ex-courtier et auteur financier Michel Villa.

Cet expert de la finance comportementale, qui s’intéresse aussi à la philanthropie, ajoute que les fondations ont la plupart du temps l’obligation d’investir dans des placements présumés « sécuritaires », car le but est effectivement d’assurer leur pérennité.

La notion rendement/risque est importante. Il ne faut pas oublier que le marché boursier multiplie les sommets historiques aux États-Unis et que le TSX est à 20 000 points à Toronto. Il y a peu d’occasions en ce moment d’acheter des titres peu chers. Michel Villa, formateur boursier, ex-courtier et auteur financier

Six des neuf analystes qui suivent officiellement le titre recommandent son achat. La cible moyenne de ces experts sur 12 mois est à 42 $, l’équivalent d’une appréciation potentielle d’un peu plus de 15 %.

« Bien que les résultats de début d’exercice présentés par Saputo il y a deux semaines ne soient pas inspirants, je suis à l’aise avec les cibles financières étalées dans le récent plan stratégique de l’entreprise et je m’attends à ce que les marges dégagées par les activités aux États-Unis et à l’international s’améliorent jusque pendant l’exercice financier 2023 », souligne l’analyste Marc Petrie, de la CIBC, dans une note publiée ce mois-ci.

Son collègue Michael Van Aelst, de la TD, a réaffirmé quant à lui son appui au titre il y a deux semaines en signalant que les investisseurs devaient faire preuve de patience pour possiblement encore de trois à six mois.

La Fondation Mirella et Lino Saputo appuie notamment la cause des hôpitaux. Elle s’oriente toutefois de plus en plus vers le soutien des personnes âgées et handicapées. « C’est l’une des priorités de la fondation », soutient Camillo Lisio. L’action philanthropique de l’organisme est aussi axée sur l’éducation.

En 2019, par exemple, la fondation a fait un don de plusieurs millions pour contribuer à établir le Centre SHIFT pour la transformation sociale, de l’Université Concordia. « On a aussi fait des choses avec HEC », précise Camillo Lisio.

Lino Saputo, 84 ans, a dirigé Saputo de 1969 à 2004, avant de céder les rênes à son fils Lino Jr.