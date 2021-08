Épuisés psychologiquement et au bord du désespoir, les éleveurs de porcs accueillent comme une « claque en plein visage » la décision des syndiqués d’Olymel de rejeter l’entente de principe qui était intervenue avec l’employeur pour dénouer le conflit de travail à l’usine d’abattoir de Vallée-Jonction qui a éclaté le 28 avril dernier.

Julien Arsenault La Presse

Fanny Lévesque La Presse

S’il accueille favorablement la décision du ministre du Travail Jean Boulet de nommer un médiateur, le président des Éleveurs de porcs du Québec, David Duval, a estimé, mercredi, que le temps était venu pour le premier ministre François Legault de s’impliquer personnellement pour faire bouger les choses.

« D’habitude, on a la couenne dure les éleveurs, mais là, c’est très difficile, a-t-il lancé, au cours d’une conférence de presse où il était visiblement ébranlé par la tournure des évènements. Quand on voit nos animaux, on sait qu’ils ne vont pas bien. »

Les quelque 1100 syndiqués de l’usine d’Olymel en Beauce ont rejeté à 57 % l’entente de principe. L’employeur a invité ces derniers à « reconsidérer rapidement leur position » en disant avoir été « au bout de ses capacités à payer » sans compromettre » la « viabilité et la pérennité de l’usine ».

Accompagné du ministre de l’Agriculture André Lamontagne, M. Boulet s’est montré, en point de presse, « profondément déçu » du résultat du vote.

« J’ai nommé des conciliateurs, il y a un certain nombre de semaines. La convention est expirée depuis le 31 mars de cette année. Il y a eu au-delà d’une vingtaine de rencontres de conciliation, des propositions soumises par les conciliateurs, une entente de principe », a énuméré le ministre Boulet lors d’un point de presse organisé avant le Conseil des ministres qui se tient en présence mercredi, à Québec.

« J’exprime une profonde déception. […] Mais, je respecte la décision des salariés », a ajouté M. Boulet avant d’annoncer la nomination du médiateur, Jean Poirier.

« C’est un médiateur spécial qui a des pouvoirs accrus et qui va pouvoir convoquer les parties et s’assurer d’un règlement dirigé de ce conflit-là. On est dans le domaine privé, on ne peut pas imposer, on ne pas adopter une loi, mais il faut donner tous les outils aux parties […] Moi, je vais communiquer avec les parties et je veux absolument éviter que dans la gradation des répercussions, on se rende au gaspillage alimentaire. On ne peut pas tolérer ça, c’est purement inacceptable. Il faut que ça se règle », a-t-il martelé.

Le médiateur doit convoquer les parties dès cet après-midi, a assuré M. Boulet. Il espère une nouvelle assemblée générale dans « les meilleurs délais possible ».

Le ministre Boulet a réitéré que son « rôle est limité » puisqu’il s’agit d’un conflit de travail privé. « Je suis extrêmement sensible à leurs préoccupations. Je suis comme n’importe quel être humain, je ne suis pas capable de tolérer la vue de porcs qui s’entassent, qui grossissent et qui ont des problèmes de santé ».

Quelque 140 000 porcs sont en attente d’abattage, tandis que la moyenne habituelle oscille entre 5000 et 10 000 bêtes.

Mercredi, le président du Syndicat des travailleurs d’Olymel à Vallée-Jonction (CSN), n’avait pas retourné les messages laissés par La Presse sur sa boîte vocale. Les points en litige avec Olymel concernent les salaires, les horaires de travail et la durée de la convention collective.