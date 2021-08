(Toronto) La minière Barrick Gold a affiché lundi un bénéfice de 411 millions US au deuxième trimestre, comparativement à 357 millions US au même moment l’an dernier.

La Presse Canadienne

La compagnie aurifère, qui compile ses chiffres en dollars américains, a précisé que cela correspond à un bénéfice net de 23 cents US par action, contre 20 cents US par action il y a un an.

Ses revenus trimestriels ont glissé à 2,89 milliards US, après avoir atteint 3,06 milliards US l’année dernière.

La compagnie a produit 1 041 000 onces d’or au dernier trimestre, soit un peu moins que les 1 101 000 onces produites au même trimestre l’an dernier. Le prix moyen obtenu a été de 1820 $ US l’once, contre 1777 $ US l’once il y a un an.

Barrick dit avoir généré un bénéfice ajusté de 29 cents US par action, soit la même performance que l’an dernier.

Les analystes attendaient en moyenne un profit ajusté de 26 cents US par action et des revenus trimestriels de 2,99 milliards US, selon la firme Refinitiv.