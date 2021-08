(Montréal) Les revenus de Lightspeed ont bondi de 220 % à 115,9 millions US au premier trimestre de son exercice 2022, grâce à la croissance interne et aux acquisitions, qui ont ajouté 50,5 millions US aux revenus.

La Presse Canadienne

Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed, affirme que les résultats démontrent que les occasions d’affaires se « multiplient » pour le spécialiste du paiement en ligne.

« Nos clients entrent dans une nouvelle ère du commerce, qui a été redéfini à jamais par la COVID-19. Ils se tournent vers Lightspeed pour les aider à simplifier leurs opérations, à développer leurs activités et à offrir des expériences client exceptionnelles. »

La société montréalaise dit avoir atteint un volume de transaction brut record de 16,3 milliards, en hausse de 91 %. Cette progression s’explique en partie par la reprise du secteur de l’hôtellerie, où le nombre de transactions a augmenté de 380 %.

Lightspeed, dont le modèle d’entreprise prévoit des pertes pour financer l’expansion des activités, a affiché une perte nette de 49,3 millions US, par rapport à 20,1 millions US à pareille date l’an dernier.

La perte ajustée, pour sa part, est de 6,9 millions US, une amélioration de 7,5 %. Le bénéfice ajusté par action est de 0,05 $ US. Il s’agit d’une amélioration de 6 %. Ces chiffres sont ajustés en tenant compte de certains éléments hors trésorerie et éléments non récurrents, tels que les coûts liés aux acquisitions et la rémunération à base d’actions.