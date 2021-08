Entreprises

Nikola livrera moins de camions électriques que prévu en 2021

(New York) Le concepteur de camions électriques et à hydrogène Nikola, en proie à une série de déboires, a divisé par deux mardi le nombre de véhicules qu’il prévoit de livrer d’ici la fin de l’année et drastiquement abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires.